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Sweat à capuche et zip Nike Football Angleterre Tech Fleece Windrunner pour homme - Work Blue/Blanc

Angleterre Tech Fleece Windrunner

Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme

155 CHF
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Montre ton soutien à l'équipe d'Angleterre avec ce sweat à capuche Windrunner légendaire. Confectionné dans un tissu Fleece premium léger, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche Tech Fleece Windrunner te tient chaud sans t'encombrer.


  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB5927-486
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Angleterre Tech Fleece Windrunner

155 CHF

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Détails du produit

  • Écusson tissé
  • Doublure de la capuche / du corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB5927-486
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Sweat à capuche et zip Nike Football Angleterre Tech Fleece Windrunner pour homme

Angleterre Tech Fleece Windrunner

155 CHF

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