Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour pré-ado (garçon)

Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.

Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc

Article : IO3549-455

Pays/Région d'origine : Cambodge