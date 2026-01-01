Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour pré-ado (garçon)

Atlético Madrid Club
Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football pour ado (garçon)
Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.
- Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
- Article : IO3549-455
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Atlético Madrid Club
Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.
Avantages
- Le tissu en molleton est aussi léger, confortable et doux que ton sweat préféré.
- Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
Détails du produit
- Poches avant
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
- Article : IO3549-455
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Atlético Madrid Club.
Atlético Madrid Club