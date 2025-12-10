Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme

Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.

Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc

Article : FN3884-010

Pays/Région d'origine : Italie, Cambodge, Pakistan