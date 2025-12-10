Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
Nike Club
Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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3.7 étoiles
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Vestibilità strana.
Marta386220847
Felpa carina, bel tessuto leggero adatto alla primavera, ma la taglia veste strano, ho preso un 3XL per mio marito che è alto e robusto, ma veste larghissimo e corto. Restituita.
Nike Club