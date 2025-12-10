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Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme - Noir/Noir/Blanc

Nike Club

Sweat à capuche en molleton entièrement zippé pour Homme

80 CHF
Noir/Noir/Blanc
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
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Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : FN3884-010
  • Pays/Région d'origine : Italie, Cambodge, Pakistan

Nike Club

80 CHF

Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.

Avantages

  • Coupe standard, décontractée au niveau du corps et facile à superposer.
  • Capuche double épaisseur pour plus de chaleur.

Détails du produit

  • Logo Nike Futura brodé
  • Poche kangourou fendue
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps / doublure de la capuche : 80-84 % coton/16-20 % polyester.
  • Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consulte l'étiquette pour connaître la composition réelle.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : FN3884-010
  • Pays/Région d'origine : Italie, Cambodge, Pakistan

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 175 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

3.7 étoiles

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

  • Vestibilità strana.

    Marta386220847

    Felpa carina, bel tessuto leggero adatto alla primavera, ma la taglia veste strano, ho preso un 3XL per mio marito che è alto e robusto, ma veste larghissimo e corto. Restituita.

Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme

Nike Club

80 CHF

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