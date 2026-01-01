Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club Fleece pour ado

Nike Club Fleece
Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
Va à ton propre rythme et suis tes propres règles, pas celles que la météo t'impose ! C'est le choix idéal quand tu cherches une alternative moins chaude que notre tissu Fleece brossé. Le tissu en molleton est aussi léger, confortable et doux que ton sweat préféré. Zippe-le et pars à l'aventure.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : FD3017-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge, Malaisie
Nike Club Fleece
Va à ton propre rythme et suis tes propres règles, pas celles que la météo t'impose ! C'est le choix idéal quand tu cherches une alternative moins chaude que notre tissu Fleece brossé. Le tissu en molleton est aussi léger, confortable et doux que ton sweat préféré. Zippe-le et pars à l'aventure.
Avantages
- On a fait évoluer notre gamme de tailles pour nous concentrer sur la coupe, et non sur le genre, pour permettre à chaque enfant de jouer à son aise.
- Les poches avant te permettent de ranger tous tes snacks et trésors.
- Poignets et ourlet côtelés maintenant le sweat à capuche en place quand tu bouges.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Logo Futura brodé
- Poignets et ourlet côtelés
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : FD3017-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge, Malaisie
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille S et mesure 132 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 137 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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