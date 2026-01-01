Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme

Jordan Sport Crossover

85 CHF

Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.