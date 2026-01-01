Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme

Matériaux recyclés
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme
Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IM7764-010
- Pays/Région d'origine : Pakistan
Jordan Sport Crossover
Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Corps : 70 % coton, 30 % polyester ; côtes : 97 % coton, 3 % élasthanne ; doublure de la capuche : 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IM7764-010
- Pays/Région d'origine : Pakistan
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Jordan Sport Crossover