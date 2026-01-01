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Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme - Noir

Matériaux recyclés

Jordan Sport Crossover

Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme

85 CHF
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Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IM7764-010
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

Jordan Sport Crossover

85 CHF

Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Corps : 70 % coton, 30 % polyester ; côtes : 97 % coton, 3 % élasthanne ; doublure de la capuche : 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IM7764-010
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme

    Jordan Sport Crossover

    85 CHF

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