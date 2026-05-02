Sweat à capuche en molleton Nike Football Brazil Club pour homme

Ce classique du quotidien est revisité avec des motifs du Brésil pour afficher ta fierté. Un basique confortable que tu ne voudras plus quitter. Il est conçu en molleton d'épaisseur moyenne, lisse à l'extérieur et avec des boucles non brossées à l'intérieur. Ce sweat à capuche décontracté est respirant et assez confortable pour être porté toute l'année.

Couleur affichée : Coastal Blue/Light Menta

Article : IB6300-433

Pays/Région d'origine : Cambodge