Sweat à capuche en Fleece Nike Football Chelsea FC City Side pour ado

Chelsea FC City Side
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Ce sweat à capuche du Chelsea FC est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.
- Couleur affichée : Noir/Bright Blue
- Article : IQ6790-010
- Pays/Région d'origine : Égypte
Chelsea FC City Side
Ce sweat à capuche du Chelsea FC est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.
Détails du produit
- Capuche avec cordon de serrage
- Poche kangourou séparée
- Ourlet et poignets côtelés
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Bright Blue
- Article : IQ6790-010
- Pays/Région d'origine : Égypte
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 147 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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