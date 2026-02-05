Sweat à capuche en Fleece Nike Football Atlético Madrid Club pour homme

Une façon discrète de représenter l’Atlético de Madrid. Doté d'un design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Couleur affichée : Noir/Sport Red

Article : HM2854-010

Pays/Région d'origine : Cambodge