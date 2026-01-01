Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight Chicago Bulls pour homme

Chicago Bulls

135 CHF

De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.

Avantages Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.