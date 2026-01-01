Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight Chicago Bulls pour homme

Chicago Bulls
Sweat à capuche en Fleece Jordan Basketball Flight pour homme
De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.
- Couleur affichée : Anthracite/Blanc
- Article : HV9794-060
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Chicago Bulls
De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant ce sweat à capuche confortable.
Avantages
Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.
Détails du produit
- Corps : 100 % coton. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 96 % coton / 4 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Anthracite/Blanc
- Article : HV9794-060
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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