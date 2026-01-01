Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football Paris Saint-Germain City Side pour homme

Paris Saint-Germain City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Inspiré par le terrain. Conçu pour le quotidien. Ce sweat à capuche Paris Saint-Germain est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
- Couleur affichée : College Navy/Blanc
- Article : IO3455-419
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Paris Saint-Germain City Side
Inspiré par le terrain. Conçu pour le quotidien. Ce sweat à capuche Paris Saint-Germain est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
Détails du produit
- Capuche avec cordon de serrage
- Poche kangourou séparée
- Ourlet et poignets côtelés
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : College Navy/Blanc
- Article : IO3455-419
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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