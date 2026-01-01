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Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football Inter Milan City Side pour homme - Noir/University Gold

Inter Milan City Side

Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme

105 CHF
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Ce sweat à capuche Inter Milan est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.


  • Couleur affichée : Noir/University Gold
  • Article : IO3442-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Inter Milan City Side

105 CHF

Ce sweat à capuche Inter Milan est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.

Détails du produit

  • Capuche avec cordon de serrage
  • Poche kangourou séparée
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/University Gold
  • Article : IO3442-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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