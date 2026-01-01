Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece Nike pour homme

Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.

Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson

Article : IU3945-063

Pays/Région d'origine : Égypte