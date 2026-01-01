Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece Nike pour homme

Nike
Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece pour homme
Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.
- Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Article : IU3945-063
- Pays/Région d'origine : Égypte
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Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.
Avantages
- Coupe oversize, bien ample au niveau du corps.
- Capuche double épaisseur pour un peu plus de confort et de structure.
Détails du produit
- Motifs à l'avant et à l'arrière
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Article : IU3945-063
- Pays/Région d'origine : Égypte
Taille et coupe
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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