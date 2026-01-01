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Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT Nike pour femme - Noir/Blanc

Nike

Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme

85 CHF
Noir/Blanc
Pink Smoke/Blanc
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Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8305-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike

85 CHF

Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.

Avantages

La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.

Détails du produit

  • Poche kangourou
  • Ouvertures côtelées
  • Swoosh brodé
  • Corps : 52 % polyester / 48 % coton. Côtes : 96 % coton / 4 % élasthanne. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8305-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT Nike pour femme

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