Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT Nike pour femme

Nike

85 CHF

Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.

Avantages La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.