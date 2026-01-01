Sweat à capuche de basket Dri-FIT Nike pour ado

Nike
Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO8739-010
- Pays/Région d'origine : Thaïlande
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Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO8739-010
- Pays/Région d'origine : Thaïlande
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 138 cm
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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