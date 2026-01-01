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Sweat à capuche de basket Dri-FIT Nike pour ado - Noir/Blanc

Nike

Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado

64.95 CHF
Noir/Blanc
Bright Spruce/Safety Orange
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Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8739-010
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Nike

64.95 CHF

Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8739-010
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 138 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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