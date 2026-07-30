Sweat à capuche de basket A'ja Wilson pour femme

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.
A’ja Wilson
Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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5 étoiles
Sleek and Stylish
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These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A’ja Wilson