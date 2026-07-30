Sweat à capuche de basket A'ja Wilson pour femme

Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : IO1343-010

Pays/Région d'origine : Viêt Nam