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Sweat à capuche de basket A'ja Wilson pour femme - Noir/Blanc

A’ja Wilson

Sweat à capuche de basket pour femme

99.95 CHF
Noir/Blanc
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
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Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO1343-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

A’ja Wilson

99.95 CHF

Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es, dans ce sweat à capuche ample. Un élastique à l'ourlet te permet de le raccourcir à la manière d'A'ja et la capuche doublée de satin t'aide à garder tes cheveux en place. Son molleton est suffisamment respirant pour être porté pendant les matchs les plus intenses.

Avantages

  • Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.
  • La capuche est doublée d'une matière haut de gamme au toucher soyeux et à l'éclat raffiné.
  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.

Détails du produit

  • Cordon de serrage avec embouts plaqués
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO1343-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

Sweat à capuche de basket A'ja Wilson pour femme

A’ja Wilson

99.95 CHF

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