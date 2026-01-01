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Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls City Edition pour homme - Noir/University Red

Matériaux recyclés

Chicago Bulls City Edition

Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme

150 CHF

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En ville ou sur le terrain, qui veux-tu représenter ? Les Bulls, bien sûr. Pas de raison de cacher ta passion pour cette équipe. Affiche tes couleurs avec ce survêtement ample.


  • Couleur affichée : Noir/University Red
  • Article : HQ5447-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Chicago Bulls City Edition

150 CHF

En ville ou sur le terrain, qui veux-tu représenter ? Les Bulls, bien sûr. Pas de raison de cacher ta passion pour cette équipe. Affiche tes couleurs avec ce survêtement ample.

Détails du produit

  • Coupe ample
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps : 100 % polyester. Côtes : 98 % polyester / 2 % élasthanne. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/University Red
  • Article : HQ5447-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

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