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Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT Brésil Academy Pro pour ado - Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Matériaux recyclés

Brésil Academy Pro

Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado

94.95 CHF
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Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Une fois que tu maîtrises les bases, passe au niveau supérieur avec ce survêtement Brésil. Ce modèle à la coupe classique intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais même quand l'entraînement s'intensifie.


  • Couleur affichée : Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Article : IB5536-435
  • Pays/Région d'origine : Sri Lanka

Brésil Academy Pro

94.95 CHF

Une fois que tu maîtrises les bases, passe au niveau supérieur avec ce survêtement Brésil. Ce modèle à la coupe classique intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais même quand l'entraînement s'intensifie.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Article : IB5536-435
  • Pays/Région d'origine : Sri Lanka

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 140 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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