Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT Angleterre Strike pour enfant

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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Les stars de demain ont besoin d'une tenue assortie. Ce survêtement Angleterre Strike comprend un pantalon à la coupe standard et une veste à zip. Le tout avec la technologie anti-transpiration pour un confort absolu.