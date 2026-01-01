Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT Angleterre Strike pour ado

Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce survêtement est parfait pour s'entraîner dans le plus grand confort. Ce modèle Replica est directement inspiré de la tenue des pros, avec une technologie anti-transpirante qui évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.

Couleur affichée : Work Blue/Obsidian/Speed Red/Blanc

Article : IB7985-486

Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande