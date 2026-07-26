Socquettes Nike Everyday Elevated (3 paires)

like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais. Les motifs Nike Court te permettent de porter ce look hors du terrain.
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais. Les motifs Nike Court te permettent de porter ce look hors du terrain.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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4.5 étoiles
like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Absolutely brilliant sock.
EDENj260940973
Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.
Günni15182
Gute Verarbeitung und gute Passform!
Nike Everyday Elevated