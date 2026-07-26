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Socquettes Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Socquettes (3 paires)

22 CHF
Socquettes Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore
Socquettes Nike Everyday Elevated (3 paires) - Multicolore
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais. Les motifs Nike Court te permettent de porter ce look hors du terrain.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8635-902
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Nike Everyday Elevated

22 CHF

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais. Les motifs Nike Court te permettent de porter ce look hors du terrain.

Avantages

  • Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
  • Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
  • Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
  • Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
  • La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.

Détails du produit

  • 69 % coton / 29 % polyester / 2 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8635-902
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

4.5 étoiles

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

  • Günni15182

    Gute Verarbeitung und gute Passform!

Socquettes Nike Everyday Elevated (3 paires)

Nike Everyday Elevated

22 CHF

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