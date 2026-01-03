Snood de foot Dri-FIT Nike Academy

Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Matériaux recyclés
Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.
Nike Academy
Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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4.8 étoiles
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Ottimo
LuigiE583557268
Eccezionale sotto il casco Jet della moto
Nike Academy