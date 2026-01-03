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Bien noté
Snood de foot Dri-FIT Nike Academy - Noir/Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Snood de foot Dri-FIT

30 CHF
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Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : HF0784-010
  • Pays/Région d'origine : Chine, Cambodge

Nike Academy

30 CHF

Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Protection du nez, de la bouche, du cou et des oreilles.

Détails du produit

  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • 96 % polyester / 4 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : HF0784-010
  • Pays/Région d'origine : Chine, Cambodge

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (12)

4.8 étoiles

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

  • Ottimo

    LuigiE583557268

    Eccezionale sotto il casco Jet della moto

Snood de foot Dri-FIT Nike Academy

Nike Academy

30 CHF

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