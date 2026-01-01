Short tissé Nike Energy pour femme

Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.

Couleur affichée : Phantom

Article : IO1988-030

Pays/Région d'origine : Viêt Nam