Short tissé Nike Energy pour femme

Matériaux recyclés
Nike Energy
Short tissé pour femme
Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IO1988-030
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Energy
Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.
Détails du produit
- Poches à zip
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps / Doublure : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IO1988-030
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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