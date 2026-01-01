Short tissé Nike Challenger pour pré-ado (garçon)

Matériaux recyclés
Nike Challenger
Short tissé pour pré-ado (garçon)
Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.
- Couleur affichée : Smoke Grey/Noir
- Article : IV6162-084
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Challenger
Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.
Avantages
- Tissu léger évacuant la transpiration pour une évaporation rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Cordon de serrage rapide à nouer pour ajuster la taille élastique.
- La poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone sur toi sans qu'il ne te gêne quand tu joues.
- Les empiècements latéraux en mesh assurent une bonne aération lorsque le match s'intensifie.
Détails du produit
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Smoke Grey/Noir
- Article : IV6162-084
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 142 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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