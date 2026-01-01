Short tissé Nike Challenger pour pré-ado (garçon)

Les défis ne te font pas peur et tu choisis toujours le bon équipement. La technologie Dri-FIT, combinée avec les empiècements latéraux en mesh, évacue la transpiration et te garde au frais lorsque le jeu s'intensifie. De plus, une poche ouverte à l'arrière te permet de garder ton téléphone à l'abri, mais toujours à portée de main.

Couleur affichée : Smoke Grey/Noir

Article : IV6162-084

Pays/Région d'origine : Viêt Nam