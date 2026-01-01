Short Nike x LEGO® Collection pour ado

Matériaux recyclés
Nike x LEGO® Collection
Short pour ado
Affronte chaque journée et chaque match avec créativité dans ce short de foot anti-transpirant. Le logo Swoosh Brick chromé sur le devant montre que tu joues selon tes propres règles.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IQ7149-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike x LEGO® Collection
Affronte chaque journée et chaque match avec créativité dans ce short de foot anti-transpirant. Le logo Swoosh Brick chromé sur le devant montre que tu joues selon tes propres règles.
Avantages
- La matière douce et anti-transpiration offre une sensation de légèreté et de confort, idéale pour jouer au quotidien.
- La taille élastique avec cordon de serrage assure un maintien parfaitement ajusté.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IQ7149-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 142 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 132 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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