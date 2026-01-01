Short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks pour Homme

Dallas Mavericks

80 CHF

INSPIRÉ PAR LA NBA, CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE.

Le short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks s'inspire du short de la tenue NBA officielle.Confectionné dans un tissu anti-transpiration, il affiche des détails qui reflètent le look de votre équipe sur le terrain.Les poches latérales vous permettent de ranger facilement vos objets essentiels.Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avantages Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.

Mesh à double maille léger mais résistant.

Fentes sur l'ourlet pour bouger librement.