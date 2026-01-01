Short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition pour Homme

Le short Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Couleur affichée : Game Royal/College Navy/Flat Silver/Blanc

Article : AJ5599-480

Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande