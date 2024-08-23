Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition pour Homme

Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Couleur affichée : University Red/Blanc/Blanc

Article : AJ5593-657

Pays/Région d'origine : Honduras, Thaïlande