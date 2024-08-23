Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition pour Homme

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Chicago Bulls Icon Edition
REPRÉSENTEZ VOTRE ÉQUIPE.
Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.9 étoiles
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
diegor754300838
Pantaloncini Comodi per l’estate.
Chicago Bulls Icon Edition