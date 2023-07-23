Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition pour Homme

Le short Swingman Association Edition des Bulls de Chicago s'inspire des modèles NBA officiels. Il intègre des fibres anti-transpiration ainsi que des poches latérales pour un rangement facilement accessible, et affiche des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Couleur affichée : Blanc/University Red/Noir

Article : AJ5592-100

Pays/Région d'origine : Honduras