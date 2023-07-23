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Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition pour Homme - Blanc/University Red/Noir

Matériaux recyclés

Chicago Bulls Association Edition

Short Nike NBA Swingman pour Homme

80 CHF
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Le short Swingman Association Edition des Bulls de Chicago s'inspire des modèles NBA officiels. Il intègre des fibres anti-transpiration ainsi que des poches latérales pour un rangement facilement accessible, et affiche des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.


  • Couleur affichée : Blanc/University Red/Noir
  • Article : AJ5592-100
  • Pays/Région d'origine : Honduras

Chicago Bulls Association Edition

80 CHF

STYLE NBA AUTHENTIQUE.

Le short Swingman Association Edition des Bulls de Chicago s'inspire des modèles NBA officiels. Il intègre des fibres anti-transpiration ainsi que des poches latérales pour un rangement facilement accessible, et affiche des détails rappelant le look de votre équipe préférée sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.
  • Mesh à double maille, léger mais résistant.
  • Fentes sur l'ourlet pour bouger librement.

Détails du produit

  • Coupe standard pour une tenue décontractée
  • Poches au niveau des coutures latérales
  • 100 % polyester recyclé
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/University Red/Noir
  • Article : AJ5592-100
  • Pays/Région d'origine : Honduras

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition pour Homme

Chicago Bulls Association Edition

80 CHF

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