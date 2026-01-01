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Short en molleton Flow Nike Club pour homme - Fir/Phantom

Nike Club

Short en molleton Flow pour homme

57 CHF
Fir/Phantom
Noir/Phantom
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Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce short en tissu en molleton confortable t'accompagne dans tous tes mouvements.


  • Couleur affichée : Fir/Phantom
  • Article : IQ7658-323
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Club

57 CHF

Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce short en tissu en molleton confortable t'accompagne dans tous tes mouvements.

Avantages

  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
  • Coupe standard décontractée au niveau des hanches et des cuisses.
  • Longueur d'entrejambe au-dessus du genou.

Détails du produit

  • Logo Nike Futura brodé sur la poche arrière
  • Poches
  • Poche à l'arrière avec fermeture à bouton-pression
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Fir/Phantom
  • Article : IQ7658-323
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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