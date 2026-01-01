Short Dri-FIT ADV ACG Trailwind pour femme

Matériaux recyclés
ACG Trailwind
Short Dri-FIT ADV pour femme
À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.
- Couleur affichée : Light Army/Blanc
- Article : IU8158-320
- Pays/Région d'origine : Cambodge
ACG Trailwind
À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.
Technologie avancée
A szintetikus felsőrész könnyű és szellőző, míg a szintetikusbőr-részletek az eredeti Shox stílust idézik.
Nombreuses poches
Six poches ouvertes à la taille et deux sur le sous-short. Tu disposes ainsi de nombreuses possibilités de rangement pour les gels, les capsules de sel et d'autres petits essentiels de trail.
Coupe parfaitement ajustée
Hab középtalp Gumi külsőtalp
Détails du produit
- Corps : 100 % polyester. Ceinture : 78 % polyester / 22 % élasthanne. Mesh : 82 % polyester / 18 % élasthanne. Doublure : 92 % polyester / 8 % élasthanne.
- Ourlet élastique sur le sous-short
- Taille élastique avec cordon de serrage intérieur
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Light Army/Blanc
- Article : IU8158-320
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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