Short Dri-FIT ADV ACG Trailwind pour femme

ACG Trailwind

99.95 CHF

À première vue, ce short épuré peut sembler simple. En y regardant de plus près, tu verras qu'il est équipé de huit poches et fabriqué dans un tissu tissé extensible respirant qui te garde au frais pendant des kilomètres.

Technologie avancée A szintetikus felsőrész könnyű és szellőző, míg a szintetikusbőr-részletek az eredeti Shox stílust idézik. Nombreuses poches Six poches ouvertes à la taille et deux sur le sous-short. Tu disposes ainsi de nombreuses possibilités de rangement pour les gels, les capsules de sel et d'autres petits essentiels de trail. Coupe parfaitement ajustée Hab középtalp Gumi külsőtalp