Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA Chicago Bulls Courtside pour homme

Chicago Bulls Courtside

85 CHF

L'admiration est éternelle. Et ton allégeance aux Bulls ? Ferme, inébranlable. Ce short d'entraînement affiche cette loyauté sans détours. Doté de la technologie Dri-FIT, il permet d'évacuer la transpiration.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.