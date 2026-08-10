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Short de running Nike Dash Dri-FIT pour ado (fille) - Noir/Light Smoke Grey/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Dash

Short de running Dri-FIT pour ado (fille)

32 CHF
Noir/Light Smoke Grey/Blanc
Peony/Medium Soft Pink/Blanc
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Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.

Enchaîne les kilomètres avec style et audace. Le short de running Nike Dash est conçu pour arriver au niveau de ta taille. Le tissu Dri-FIT aéré tombe sur un ourlet courbé et laisse tes jambes respirer quand tu repousses tes limites.


  • Couleur affichée : Noir/Light Smoke Grey/Blanc
  • Article : IF1760-010
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Nike Dash

32 CHF

Enchaîne les kilomètres avec style et audace. Le short de running Nike Dash est conçu pour arriver au niveau de ta taille. Le tissu Dri-FIT aéré tombe sur un ourlet courbé et laisse tes jambes respirer quand tu repousses tes limites.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Corps : 100 % polyester. Taille : 78 % polyester / 12 % nylon / 10 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Light Smoke Grey/Blanc
  • Article : IF1760-010
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 130 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

2 étoiles

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Short de running Nike Dash Dri-FIT pour ado (fille)

Nike Dash

32 CHF

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