Short de running Nike Dash Dri-FIT pour ado (fille)

Nike Dash

32 CHF

Enchaîne les kilomètres avec style et audace. Le short de running Nike Dash est conçu pour arriver au niveau de ta taille. Le tissu Dri-FIT aéré tombe sur un ourlet courbé et laisse tes jambes respirer quand tu repousses tes limites.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.