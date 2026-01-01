Short de running ajusté Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" pour femme

Nous avons apporté une touche dorée à ce short en hommage à la détermination de Keely Hodgkinson dans sa quête de médailles. Fait pour la course, il est fabriqué dans un tissu côtelé anti-transpirant et te permet de ranger tes essentiels pour tenir la distance. La taille élastique en mesh renforce la respirabilité. La doublure douce comme de la soie assure le confort du début à la fin de ton run.

Couleur affichée : Thunder Blue/Noir/Blanc/Linen

Article : IU1063-437

Pays/Région d'origine : Cambodge