Short de football Nike Chelsea FC Tech Fleece pour homme

image 1 sur 6
Chelsea FC Tech Fleece
Short de football Nike pour homme
99.95 CHF
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager le Chelsea FC par tous les temps.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold
- Article : IQ4964-426
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Chelsea FC Tech Fleece
99.95 CHF
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager le Chelsea FC par tous les temps.
Détails du produit
- Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold
- Article : IQ4964-426
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Chelsea FC Tech Fleece.
Chelsea FC Tech Fleece
99.95 CHF