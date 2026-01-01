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Short de football Nike Chelsea FC Tech Fleece pour homme - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Short de football Nike pour homme

99.95 CHF
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Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager le Chelsea FC par tous les temps.


  • Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold
  • Article : IQ4964-426
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Chelsea FC Tech Fleece

99.95 CHF

Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager le Chelsea FC par tous les temps.

Détails du produit

  • Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold
  • Article : IQ4964-426
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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