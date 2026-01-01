Short de foot Replica Nike ACG Dri-FIT Inter Milan 2026 Stadium SE pour ado

Inter Milan 2026 Stadium SE

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Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce short Replica te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, porte autre chose que ce short.

Inspiré de la tenue des pros

Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes au sec et profites d'un confort total.