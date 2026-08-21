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Short de foot Nike Academy Dri-FIT pour homme - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Short de football Nike Dri-FIT pour homme

30 CHF
Noir/Noir/Blanc
Blue Void/Blanc/Noir/Pinksicle
Diffused Blue/Psychic Blue/Blanc
Light Smoke Grey/Blanc/Noir/Metallic Gold
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
Noir/Cool Grey/Volt
Cool Grey/Blanc/Playful Pink/Playful Pink
Hyper Turquoise/Anthracite/Blanc/Blanc
Smoke Grey/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Anthracite/Illusion Green/Illusion Green
Midnight Spruce/Midnight Spruce/Elemental Gold/Metallic Gold
Noir/Blanc/Bright Crimson/Bright Crimson

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Ce short slim intègre une technologie anti-transpirante et des empiècements en mesh respirant : tu restes au frais quand l'entraînement s'intensifie.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IF1448-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Academy

30 CHF

Ce short slim intègre une technologie anti-transpirante et des empiècements en mesh respirant : tu restes au frais quand l'entraînement s'intensifie.

Détails du produit

  • Empiècements latéraux et ourlet en mesh
  • Poches à zip doublées en mesh
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IF1448-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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    Nike Academy

    30 CHF