Short de foot en maille Nike Dri-FIT Brésil Strike pour homme

Matériaux recyclés
Brésil Strike
Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle à la coupe standard intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais et focus pour travailler ta technique.
- Couleur affichée : Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Article : IB5916-381
- Pays/Région d'origine : Thaïlande
Brésil Strike
Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle à la coupe standard intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais et focus pour travailler ta technique.
Avantages
- Poches latérales à zip pour ranger tes objets essentiels en toute sécurité.
- Empiècements en mesh pour une meilleure respirabilité et plus de légèreté.
Détails du produit
- Taille élastique
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Article : IB5916-381
- Pays/Région d'origine : Thaïlande
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
Aucun avis
Brésil Strike