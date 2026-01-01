Short de foot Aero-FIT Nike x LEGO® Collection pour ado

Nike x LEGO® Collection

94.95 CHF

Des coups francs aux corners en passant par les touches, la technologie Aero-FIT intégrée à ce short te garde au frais, te procure une sensation de légèreté et te permet de frapper à tout moment. Ses couleurs vives et ses détails holographiques déroutent la défense lorsque tu fonces sur le terrain.

Nike Football x LEGO Collection Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés audacieux, inspirés des briques LEGO. Calme, fraîcheur et sérénité La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées. Technologie anti-transpiration pour une sensation de fraîcheur et de confort.