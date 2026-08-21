Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Statement Edition pour homme

Imitez votre idole avec le short Boston Celtics. Plébiscité par les fans, il affiche les couleurs de l'équipe, un logo et des détails rappelant la tenue des joueurs professionnels sur le terrain. De plus, il associe un mesh respirant à une action anti-transpiration. Vous restez au sec et au frais, que ce soit pour vous donner à fond sur le terrain ou simplement pour faire un tour en ville.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : DO9424-010

Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande