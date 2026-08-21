Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Statement Edition pour homme

Matériaux recyclés
Boston Celtics Statement Edition
Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Imitez votre idole avec le short Boston Celtics. Plébiscité par les fans, il affiche les couleurs de l'équipe, un logo et des détails rappelant la tenue des joueurs professionnels sur le terrain. De plus, il associe un mesh respirant à une action anti-transpiration. Vous restez au sec et au frais, que ce soit pour vous donner à fond sur le terrain ou simplement pour faire un tour en ville.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : DO9424-010
- Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande
Boston Celtics Statement Edition
Imitez votre idole avec le short Boston Celtics. Plébiscité par les fans, il affiche les couleurs de l'équipe, un logo et des détails rappelant la tenue des joueurs professionnels sur le terrain. De plus, il associe un mesh respirant à une action anti-transpiration. Vous restez au sec et au frais, que ce soit pour vous donner à fond sur le terrain ou simplement pour faire un tour en ville.
Avantages
- Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, pour rester au sec et profiter d'un confort total.
- Mesh respirant vous permettant de bénéficier d'un maximum de fraîcheur sur le terrain comme au quotidien.
Détails du produit
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Poches latérales
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : DO9424-010
- Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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