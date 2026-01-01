Short de basket Dri-FIT Nike Crossover pour ado

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Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT pour ado
30 CHF
Le mesh respirant de ce short de basket léger et notre technologie Dri-FIT anti-transpirante t'apportent fraîcheur et confort sur le terrain.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IO3380-410
- Pays/Région d'origine : Thaïlande
Nike Crossover
30 CHF
Le mesh respirant de ce short de basket léger et notre technologie Dri-FIT anti-transpirante t'apportent fraîcheur et confort sur le terrain.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Taille élastique avec cordon de serrage pour l'ajuster comme tu veux.
Détails du produit
- Swoosh brodé
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IO3380-410
- Pays/Région d'origine : Thaïlande
Taille et coupe
- Le modèle (femme) porte une taille M et mesure 154 cm
- Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 127 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Crossover
30 CHF