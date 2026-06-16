Short de basket Dri-FIT Nike Classic 20 cm pour homme

Nike Classic

57 CHF

Éblouis ton défenseur avec une combinaison de dribbles qu'il ne verra pas venir dans ce short classique de 20 cm. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.