Short de basket Dri-FIT Nike Classic 20 cm pour homme

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Éblouis ton défenseur avec une combinaison de dribbles qu'il ne verra pas venir dans ce short classique de 20 cm. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.
Nike Classic
Éblouis ton défenseur avec une combinaison de dribbles qu'il ne verra pas venir dans ce short classique de 20 cm. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic