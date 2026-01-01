Short ACG Smith Summit pour homme

Matériaux recyclés
ACG Smith Summit
Short pour homme
Soleil et pluie ? C'est géré. Ce short intègre une technologie déperlante et résistante aux UV, pour les journées ensoleillées passées à patauger dans les ruisseaux et pour affronter les ciels pluvieux. Le tissu en toile d'épaisseur moyenne est légèrement extensible et les grandes poches offrent de nombreuses fonctionnalités au quotidien.
- Couleur affichée : Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Article : IF1308-317
- Pays/Région d'origine : Indonésie
ACG Smith Summit
Soleil et pluie ? C'est géré. Ce short intègre une technologie déperlante et résistante aux UV, pour les journées ensoleillées passées à patauger dans les ruisseaux et pour affronter les ciels pluvieux. Le tissu en toile d'épaisseur moyenne est légèrement extensible et les grandes poches offrent de nombreuses fonctionnalités au quotidien.
Détails du produit
- Étiquette tissée Smith Summit
- Logos ACG et Nike Swoosh brodés
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Corps : 96 % nylon / 4 % élasthanne. Intérieur des poches du haut : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Article : IF1308-317
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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