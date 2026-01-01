Short ACG Smith Summit pour homme

Soleil et pluie ? C'est géré. Ce short intègre une technologie déperlante et résistante aux UV, pour les journées ensoleillées passées à patauger dans les ruisseaux et pour affronter les ciels pluvieux. Le tissu en toile d'épaisseur moyenne est légèrement extensible et les grandes poches offrent de nombreuses fonctionnalités au quotidien.

Couleur affichée : Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Article : IF1308-317

Pays/Région d'origine : Indonésie