Sac de sport de training Nike Brasilia 9.5 (taille moyenne, 60 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia 9.5
Sac de sport de training (taille moyenne, 60 L)
Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé
Le sac de sport Nike Brasilia est un modèle résistant et spacieux qui vous permet de garder tout votre équipement de training à portée de main. Le compartiment latéral permet de ranger vos chaussures séparément, tandis que les poches intérieures et extérieures vous aident à organiser soigneusement vos affaires. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DH7710-010
- Pays/Région d'origine : Chine, Indonésie
Nike Brasilia 9.5
Le sac de sport Nike Brasilia est un modèle résistant et spacieux qui vous permet de garder tout votre équipement de training à portée de main. Le compartiment latéral permet de ranger vos chaussures séparément, tandis que les poches intérieures et extérieures vous aident à organiser soigneusement vos affaires. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
Avantages
- Compartiment principal à zip permettant de ranger vos essentiels d'entraînement en toute sécurité.
- Compartiment intérieur à zip vous permettant de ranger vos chaussures sales et vos vêtements humides séparément de vos affaires propres.
- Fond enduit permettant de protéger vos affaires des coups, des éraflures et des projections de liquides.
- Poches extérieures permettant d'accéder rapidement à vos essentiels.
Détails du produit
- 63 cm (H) x 30 cm (l) x 30 cm (P)
- 60 L
- Bandoulière amovible
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DH7710-010
- Pays/Région d'origine : Chine, Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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