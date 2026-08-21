Sac de sport de training Nike Brasilia 9.5 (taille moyenne, 60 L)

Le sac de sport Nike Brasilia est un modèle résistant et spacieux qui vous permet de garder tout votre équipement de training à portée de main. Le compartiment latéral permet de ranger vos chaussures séparément, tandis que les poches intérieures et extérieures vous aident à organiser soigneusement vos affaires. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.

Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc

Article : DH7710-010

Pays/Région d'origine : Chine, Indonésie