Sac de sport de training Nike Brasilia 9.5 (grande taille, 95 L)

Le sac de sport Nike Brasilia vous permet de conserver tout votre équipement de training (et bien plus) à portée de main. Le compartiment latéral permet de ranger vos chaussures séparément, tandis que les poches intérieures et extérieures vous aident à organiser soigneusement vos affaires. Utilisez-le pour aller à la salle de sport ou pour partir en week-end. Vous ne pourrez plus vous en passer. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.

Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc

Article : DO9193-010

Pays/Région d'origine : Indonésie