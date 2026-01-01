Sac de sport de football Nike Academy (taille moyenne, 60 L)

Le sac de sport Nike Academy est un modèle résistant, pensé pour te permettre d'organiser soigneusement tes affaires. Un grand compartiment principal et des poches latérales séparées offrent suffisamment d'espace pour ranger ton ballon, tes chaussures et tes vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement ton équipement lorsque tu es en déplacement.

Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc

Article : IO0918-410

Pays/Région d'origine : Viêt Nam