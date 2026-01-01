Sac de sport de football Nike Academy (taille moyenne, 60 L)

Nike Academy
Sac de sport de football (taille moyenne, 60 L)
Le sac de sport Nike Academy est un modèle résistant, pensé pour te permettre d'organiser soigneusement tes affaires. Un grand compartiment principal et des poches latérales séparées offrent suffisamment d'espace pour ranger ton ballon, tes chaussures et tes vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement ton équipement lorsque tu es en déplacement.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
- Article : IO0918-410
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Academy
Le sac de sport Nike Academy est un modèle résistant, pensé pour te permettre d'organiser soigneusement tes affaires. Un grand compartiment principal et des poches latérales séparées offrent suffisamment d'espace pour ranger ton ballon, tes chaussures et tes vêtements. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter confortablement ton équipement lorsque tu es en déplacement.
Avantages
- Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.
- Bandoulière réglable et doubles poignées pour avoir le choix entre plusieurs options de transport confortables.
- Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.
Détails du produit
- Compartiment principal à double zip
- 63 cm (L) x 30 cm (l) x 30 cm (H)
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
- Article : IO0918-410
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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