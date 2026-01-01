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Sac de football Nike Academy (18 L) - Noir/Noir/Blanc

Nike Academy

Sac de football (18 L)

27 CHF
TAILLE UNIQUE
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Léger et simple, le sac de gym Nike Academy permet de ranger et de transporter rapidement l'équipement dont tu as besoin pour t'entraîner, jouer et profiter au mieux de ta journée.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IO0924-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Academy

27 CHF

Léger et simple, le sac de gym Nike Academy permet de ranger et de transporter rapidement l'équipement dont tu as besoin pour t'entraîner, jouer et profiter au mieux de ta journée.

Avantages

  • Petite poche à zip pour accéder rapidement à tes petits essentiels.
  • Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.

Détails du produit

  • 51 cm (H) x 36 cm (l) x 5 cm (P)
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IO0924-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Nike Academy

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