Sac avec cordon de serrage Nike Brasilia (18 L)

Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.

Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc

Article : IB4409-010

Pays/Région d'origine : Indonésie