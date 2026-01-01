Sac avec cordon de serrage Nike Brasilia (18 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac avec cordon de serrage (18 L)
Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IB4409-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Nike Brasilia
Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.
Avantages
- Bandoulières faisant office de cordon de serrage pour fermer l'ouverture sur le dessus.
- Le dessous du sac renforcé protège efficacement ton équipement des chocs et des éraflures.
Détails du produit
- 36 cm (H) x 51 cm (l) x 5 cm (P)
- Corps / doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IB4409-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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