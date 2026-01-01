Sac à dos Nike Commute (25 L)

Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.

Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Article : IQ1281-085

Pays/Région d'origine : Indonésie