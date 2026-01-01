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Sac à dos Nike Commute (25 L) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Matériaux recyclés

Nike Commute

Sac à dos (25 L)

80 CHF
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Noir/Noir/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE

Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.


  • Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Article : IQ1281-085
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Commute

80 CHF

Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.

Avantages

  • Housse interne permettant de ranger un ordinateur portable jusqu’à 15 pouces.
  • Empiècement dans le dos et bretelles réglables rembourrés pour plus de confort.
  • Poche extérieure à zip pour un accès rapide à tes objets essentiels.
  • Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.

Détails du produit

  • 30 cm (l) x 48 cm (H) x 13 cm (P)
  • Motifs réfléchissants
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Article : IQ1281-085
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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