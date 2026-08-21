Sac à dos Nike Brasilia pour Enfant (18 L)

À la salle de sport, à l’école ou pour sortir avec des amis, ce sac est suffisamment spacieux pour ranger toutes vos affaires. Un grand compartiment à zip vous permet de ranger vos livres ou votre équipement d’entraînement, avec des fentes pour les affaires scolaires, tandis qu’une petite poche à l’avant vous permet de garder vos affaires à portée de main. En prime, un clip attaché à une poche en mesh permet de ranger vos clés.

Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc

Article : DV9436-010

Pays/Région d'origine : Indonésie