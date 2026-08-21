Sac à dos Nike Brasilia pour Enfant (18 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac à dos pour Enfant (18 L)
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
À la salle de sport, à l’école ou pour sortir avec des amis, ce sac est suffisamment spacieux pour ranger toutes vos affaires. Un grand compartiment à zip vous permet de ranger vos livres ou votre équipement d’entraînement, avec des fentes pour les affaires scolaires, tandis qu’une petite poche à l’avant vous permet de garder vos affaires à portée de main. En prime, un clip attaché à une poche en mesh permet de ranger vos clés.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DV9436-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Nike Brasilia
À la salle de sport, à l’école ou pour sortir avec des amis, ce sac est suffisamment spacieux pour ranger toutes vos affaires. Un grand compartiment à zip vous permet de ranger vos livres ou votre équipement d’entraînement, avec des fentes pour les affaires scolaires, tandis qu’une petite poche à l’avant vous permet de garder vos affaires à portée de main. En prime, un clip attaché à une poche en mesh permet de ranger vos clés.
Avantages
- Des poches latérales en mesh permettent de ranger votre gourde.
- Bretelles rembourrées et réglables pour une tenue confortable.
- La boucle de transport permet de le saisir facilement lorsqu'il est l'heure de partir.
Détails du produit
- 41 cm (H) x 30 cm (l) x 15 cm (P)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DV9436-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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