Sac à dos à imprimé floral Nike Aura (24 L)

Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à dos à imprimé floral (24 L)
Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
- Article : IQ1267-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Aura
Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.
Avantages
- Poignée pour porter le sac de différentes manières.
- Bretelles rembourrées et réglables pour une tenue confortable.
Détails du produit
- 30 cm (l) x 43 cm (H) x 15 cm (P)
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
- Article : IQ1267-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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