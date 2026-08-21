Sac à dos à imprimé floral Nike Aura (24 L)

Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.

Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal

Article : IQ1267-010

Pays/Région d'origine : Viêt Nam